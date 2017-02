Teramo, Facebook fa danni: Scipioni con la Berretti

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Provvedimenti disciplinari in casa Teramo: la società abruzzese ha infatti comunicato che Stefano Scipioni, difensore classe '87, è stato aggregato alla squadra “Berretti” e vi rimarrà per un periodo di tempo non determinato. La decisione, giunta di comune accordo col tesserato, arriva dopo alcune esternazioni via Facebook per le quali in mattinata era arrivato anche il comunicato di scuse nei confronti della tifoseria da parte del club.