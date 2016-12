TMW - Padova, si cerca una punta: c’è Calil nel mirino

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Possibile trasferimento in vista per Caetano Calil (32), punta attualmente al Catania. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l’attaccante brasiliano ex Crotone, Varese e Salernitana è finito nel mirino del Padova.