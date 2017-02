TMW RADIO - Ds Mantova: "Sodinha scommessa da vincere. È un campione"

Elio Signorelli, direttore sportivo del Mantova, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare della sua nuova avventura con i virgiliani: “Questa è una piazza importante, ma che ora si trova in una situazione di classifica complicata, difficile come è evidente leggendo i numeri. La squadra però è buona, ma quando c'è una società non presente al 100% sentono voci di cambi di proprietà per 7 mesi con l'assenza di persone di riferimento precisa allora arrivano le sconfitte e si finisce in questa situazione. Ora c'è stato un cambio di proprietà, rinnovata la direzione sportiva e abbiamo l'obiettivo di finire nel modo più sereno e positivo possibile e ce la metteremo tutta per far sì che questa piazza meravigliosa possa restare in Lega Pro. Si tratta di una sfida bella che andava accettata”.

Come è nata l'idea Sodinha?

“Sodinha è un nostro giocatore, manca solo l'ufficialità che sarà formalizzata a breve. L'idea è nata perché lui è un giocatore straordinario e l'abbiamo visto a Brescia è un campione nonostante il suo peso, diciamo, e quando il suo agente ci ha contattato ho preso la palla al balzo perché si trattava di una possibilità importante su cui lavorare. È arrivato con lo spirito giusto e spero di vincere questa scommessa sia per lui sia per la società”.

Andrete ancora a pescare fra gli svincolati?

“In questo momento credo che si siano fatte cose importanti, con diversi acquisti di livello come Guazzo e Cittadino. Ora bisogna lavorare in silenzio con concentrazione per raggiungere la salvezza e poi programmare il futuro”.

La prossima sfida sarà contro la Feralpisalò che ha cambiato allenatore

“Bisognerebbe capire bene la loro scelta perché da fuori non si sa bene cosa succeda nello spogliatoio o all'interno della società. Se hanno deciso per l'esonero di Asta vuol dire che non potevano andare avanti. Serena aveva lasciato un bel ricordo e hanno deciso di richiamarlo. Servirà far euna battaglia, giocando al massimo come fatto nelle ultime gare. Dobbiamo fare tesoro degli errori, ma se lottiamo come nelle ultime uscite possiamo fare risultato”.