TMW RADIO - Fidelis Andria, Montemurro: "Cediamo, poi rinforzi in avanti"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il presidente della Fidelis Andria, Paolo Montemurro, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Tredici risultati utili? Sono dodici, sono molto superstizioso, non anticipiamo i tempi, eheheh. La stagione è quella che volevamo, l'obiettivo è fare meglio del settimo posto dell'anno scorso. È tutto in linea con le previsioni. Con il Catania sarà una partita tosta, come tutte, ieri i ragazzi sono partiti ieri. I punti lasciati con il Lecce vorrebbero essere recuperati in Sicilia".

Sul mercato. "Puntelliamo, abbiamo ventisei giocatori e sono troppi per chi ambisce solo ai playoff, andremo a sfoltire la rosa con i ragazzi che hanno trovato meno spazio. Possono giocare titolari ovunque, abbiamo diverse richieste, facciamo un mercato in uscita. Poi vedremo di puntellare, credo in attacco. Prima ci sono le persone, poi i calciatori della Fidelis. A me non piace vedere musi lunghi".

Sul girone. "È tosto, ci sono formazioni attrezzatissime per il salto di categoria che potrebbero competere a un buon livello in Serie B. Matera, Lecce, Foggia, Juve Stabia... Il Catania stesso, parliamo di grosse realtà e di città importanti, con un indotto. Tante vogliono vincere, purtroppo solo una va in B. Anche chi si è attrezzata per vincere il campionato non ha vita facile. Anche gli altri due gironi. C'è una bella lotta in testa".