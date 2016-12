TMW RADIO - Pres. Juve Stabia: “Per la B non lasceremo nulla al caso”

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

La Juve Stabia è al comando del girone C di Lega Pro insieme al Lecce, il patron Franco Manniello - poche ore dopo la vittoria contro il Melfi - ha parlato delle vespe attraverso TMW Radio. “Siamo in vetta, ma non siamo partiti con le aspettative di altre grandi piazze presenti nel nostro raggruppamento. Forse - ha detto - abbiamo indovinato la scelta dell'allenatore? Non so (ride, ndr). Se leggete la formazione usata oggi, ci sono con quattro '94 e un '96. Abbiamo calciatori interessanti, siamo in vetta e ce la giocheremo fino alla fine. Non lasceremo nulla di intentato”.

Possibili affari col Napoli in futuro? “Diciamo che la Lega Pro non è tanto vista. In Serie B, magari, sarebbe nato qualcosa”.

Promozione in cadetteria? “Non lo diciamo, altrimenti non succede (ride, ndr)”.