TMW RADIO - Venezia, Inzaghi: "Parma, rosa fuori categoria. Ma io ci credo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW Radio dopo la vittoria in Coppa Italia di Lega Pro contro il Como: "Marsura, Moreo e Fabiano a gara in corso ci hanno dato una bella risposta. Rispetto a domenica avevo cambiato 10/11 della squadra ed è bello avere certe risposte dal gruppo. Volevo andare avanti in coppa proprio per dare spazio a tutti i ragazzi del gruppo. Adesso sarà un bel problema decidere la formazione in vista del prossimo match. L'avversaria più temibile? Ci sono 5/6 squadre di livello ed è un peccato che ne salga una sola. Il Parma ha una rosa fuori concorso, ma cercheremo di mantenere quantomeno gli attuali tre punti di vantaggio in classifica. Certo che se il Parma avesse fatto questa squadra a settembre ci sarebbe stato poco da fare. Hanno 7/8 giocatori che potrebbero giocare per vincere in Serie B. Io però ci credo, ho fiducia e siamo avanti in classifica. Spero di tenerli a distanza, così come Pordenone, Padova e Reggiana. Il mercato di gennaio? Sono arrivati giocatori che ho chiesto espressamente io. Zampano era alla prima gara dopo quasi un anno e Falzerano mi ha davvero impressionato per la sua duttilità. Caccavallo, invece, ha fatto due partite buone dopo tanta inattività. L'Atalanta? Faccio i complimenti perché stanno facendo bene ma credo che la sorpresa della Serie A sia la Lazio di mio fratello Simone. Sta stupendo tutti e gli faccio i miei complimenti. Il Milan? Sta facendo bene con i giovani importanti che sta lanciando. Io sarò sempre un tifoso del Milan e quando la squadra non va sto male".