TMW - Taranto, vicino l'accordo con Ciullo per la panchina

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Sarà con ogni probabilità Salvatore Ciullo il nuovo allenatore del Taranto dopo l'esonero (in ogni caso ancora da ufficializzare) del duo Fabio Prosperi-Pantaleo De Gennaro. Questo quanto raccolto in serata dalla nostra redazione. Accordo quasi raggiunto tra l'ex trainer del Martina e il club ionico, che pure aveva pensato a Guido Carboni e Francesco Moriero per la panchina.