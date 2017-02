Tuttosport: "Riparte la caccia all'Alessandria"

© foto di Fabrizio Pozzi

Tuttosport fa il punto sul girone A della Lega Pro, dove l'Alessandria è tranquillamente in testa. I rinforzi però arrivano per le dirette concorrenti, come Cremonese e Livorno, che si sono assicurate rispettivamente Canini-Bastrini-Talamo e Benassi-Valiani-Caetano.