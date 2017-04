U. Fondi, Pochesci: "Volevamo riprendere la marcia verso i playoff"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il tecnico del Fondi Sandro Pochesci ha commentato così la gara vinta in casa dell'Andria: "Siamo partiti davvero male, concedendo loro almeno tre-quattro occasioni da rete. Poi ho effettuato quel cambio, dovendo fare a meno di Gambino che pure si stava ben comportando, perché la necessità era quella di mettersi a specchio, e da quel momento tutto è andato decisamente meglio. I tre punti sono preziosi, sia perché non vincevamo da otto partite sia perché era necessario riprendere la marcia per competere in zona play off; ora siamo rientrati e vogliamo consolidarci, anche se domenica ci attende una squadra come il Foggia che ha ormai vinto il campionato. Dopo questa vittoria il nostro pensiero va a patron Bandecchi, che in settimana ci ha voluto spronare e sostenere: quando ci era venuto a trovare prima di Natale avevamo perso e con lui eravamo in debito, stavolta può sorridere anche lui", si legge sul sito ufficiale dell'UnicusanoFondi.