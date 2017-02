UFFICIALE: Akragas, accettate le dimissioni di Tirri. L'esito del CdA

Fonte: ssakragas.it

La società Akragas comunica che a seguito dell'assemblea dei soci svoltasi Venerdi 17 febbraio presso la sede sociale si è deliberato quanto appresso: 1)- A seguito della relazione del CDA in merito alla situazione finanziaria del Club, primo punto all'ordine del giorno, uno dei soci ha fatto presente che sta seguendo una trattativa con un Gruppo Imprenditoriale interessato a investire nella società da cui a giorni si avrà una risposta. L'Assemblea, preso atto positivamente della notizia, ha dato mandato al socio di concludere la trattativa in corso nel più breve tempo possibile. La maggioranza dei soci, si sono resi disponibili, in caso di definizione positiva della trattativa, a garantire le somme rimanenti necessarie al fine una dignitosa fine del campionato in corso. 2)- In merito al secondo punto all'ordine del giorno riguardante le dimissioni dell'Amministratore Delegato Tirri, Il presidente del CDA, Silvio Alessi, sottolineando l'ottimo lavoro svolta dallo stesso Tirri e le complicazioni che potrebbero derivare privandosi di una figura importante nell'ambito societario e sportivo, e anche se le stesse dimissioni sono state dichiarate da Tirri irrevocabili fin quando non ci sarà chiarezza sul futuro del club, ha chiesto di mettere ai voti le dimissioni, l'esito risultante dalle stesse ha visto i voti contrari alle dimissioni di Alessi, Tamburo e Caponnetto, l'astensione di Trupia e il voto favorevole alle dimissioni da parte dell'azionista di maggioranza Giavarini a seguito della presa d'atto dell'irrevocabilità delle dimissioni stesse. Quindi le dimissioni sono state accettate e rese ufficiali e l'Assemblea dei soci nella prossima seduta dovrà rieleggere un nuovo CDA. Alla luce di quanto sopra l'assemblea dei soci dimostrando grande senso di responsabilità e impegno per la risoluzione dei problemi, è stata riaggiornata alla prima settimana del mese di Marzo.