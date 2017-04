UFFICIALE: Alessandria, esonerato il tecnico Braglia

© foto di Fabrizio Pozzi

L'Alessandria ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Pietro Braglia a seguito del crollo in campionato che ha portato al sorpasso della Cremonese in vetta al Girone A di Lega Pro. Questa la nota pubblicata dal club piemontese:

"L’Alessandria Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra il Sig. Piero Braglia e il suo secondo Sig. Mauro Isetto. La Società desidera ringraziare il Mister per la professionalità e il grande lavoro svolto. Gli ultimi risultati però hanno imposto un cambio alla guida tecnica della squadra al quale non si sarebbe mai voluti arrivare. É confermato come preparatore atletico il professor Mirco Spedicato".