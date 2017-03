UFFICIALE: Ancona, dimissioni irrevocabili per il tecnico Pagliari

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A pochi minuti dall’allenamento odierno, allo Stadio del Conero di Ancona, dopo un colloquio con la squadra, il tecnico Giovanni Pagliari ha rassegnato le proprie dimissioni e le ha comunicate alla Società.

All’origine della decisione ci sarebbe la constatazione, da parte dell’allenatore, del fatto che la squadra non abbia più la capacità di concentrarsi solo sull’obiettivo salvezza, come invece da lui ripetutamente richiesto, fin dal suo avvento sulla panchina biancorossa.

Posto che le dimissioni di Pagliari sono state formalizzate alla Società in maniera irrevocabile, il Club sta valutando ora le iniziative da intraprendere per riportare l’obiettivo stagionale verso la conquista della salvezza.

L’U.S. Ancona 1905 ringrazia Giovanni Pagliari per l’impegno profuso in questi trenta giorni alla guida della squadra e gli augura le migliori fortune professionali.

Inoltre, per quanto attiene alle notizie riportate da alcuni organi di stampa, circa l’eventualità di una “messa in mora” della Società da parte dei propri tesserati in organico, l’U.S. Ancona 1905 assicura di non esserne a conoscenza, specie dopo aver concertato con Lega Pro e Associazione Italiana Calciatori un percorso di rientro economico volto a garantire proprio gli stessi tesserati.