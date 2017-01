UFFICIALE: Ancona, Moi alla Vibonese, risolto il contratto con Papa

Fonte: ancona1905.it

Ancora uscite nelle file biancorosse: il centrale Davide Moi, classe 1985, passa alla Vibonese, in Lega Pro, girone C. L’ex difensore del Catanzaro, che domenica scorsa nel derby con la Maceratese aveva vestito la fascia di capitano per la squalifica di Luca Ricci, lascia l’Ancona dopo 17 presenze e 1.426’ giocati.

Nel frattempo, l’Ancona ha risolto anche il contratto con il giovane centrocampista, classe 1995, Francesco Papa, convocato in panchina nella gara di Coppa Italia con la Maceratese.