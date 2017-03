UFFICIALE: Ancona, risolto il contratto con Brini

Fonte: www.ancona1905.it

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Dopo un incontro avvenuto questa mattina con l’allenatore, Fabio Brini, le parti hanno deciso la rescissione consensuale del contratto che legava il tecnico all’U.S. Ancona 1905 anche per la stagione 2017/18. A Fabio Brini il ringraziamento della Società per l’opera svolta e l’augurio che in futuro possa avere maggiori fortune.