Fonte: ancona1905.it

Gianfranco Mancini, arrivato nella Dorica come responsabile del Settore Giovanile e successivamente nominato Direttore Generale della Società, carica dalla quale si era dimesso qualche mese dopo per tornare a capo del Settore Giovanile dell’U.S. Ancona 1905, si è dimesso anche da questo incarico, comunicandolo alla Società in mattinata.

La Società ringrazia Gianfranco Mancini per l’impegno profuso alla guida del Settore Giovanile e gli augura le migliori fortune professionali.