UFFICIALE: Bassano, esonerato mister Luca D'Angelo

La società Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica di aver sollevato dagli incarichi di Allenatore Responsabile della Prima Squadra, Luca D'Angelo, e dal ruolo di Allenatore in Seconda, Riccardo Taddei. La Società ringrazia entrambi per l'impegno profuso in questi mesi ed augura loro le migliori fortune professionali.