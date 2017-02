UFFICIALE: Bassano, rinforzo a centrocampo. C'è Bernardi

Fonte: http://bassanovirtus.com

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La società Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Bernardi. Bernardi, centrocampista duttile classe '86, la scorsa stagione ha militato nel Catanzaro registrando 27 presenze in campionato. Nella stagione 14/15 ha indossato la maglia del Matera conquistando la semifinale playoff, con 31 presenze in campionato condite da una rete.

Per lui oltre la lunga esperienza maturata in Lega Pro con le maglie di Ternana, Cosenza, Lumezzane e Rende; esperienze anche in Serie B con le maglie di Ternana e Reggina.

Il giocatore è già aggregato alla squadra da qualche giorno ed è a disposizione di mister D'Angelo.