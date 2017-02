UFFICIALE: Carrarese, Andrea Danesi ha presentato le sue dimissioni

© foto di Fabio Sebastiani

Carrarese Calcio 1908 rende noto sul proprio sito ufficiale che l’allenatore Andrea Danesi ha rassegnato, in data odierna, le dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia il Sig. Andrea Danesi per l’impegno e la professionalità prestata in questi mesi in azzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.