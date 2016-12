UFFICIALE: Carrarese, ecco il nuovo Consiglio d'Amministrazione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Carrarese Calcio 1908 S.r.l rende noto che, in seguito alle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei precedenti Consiglieri di Amministrazione, in data 30/12/2016, l’Assemblea dei soci ha provveduto, in data odierna, alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del precedente, che risulta così composto:

Presidente ed Amministratore Delegato, Sig. Manrico Gemignani;

Vice Presidente Vicario, Sig. Fabrizio Santucci;

Consigliere di Amministrazione, Sig. Fernando Devoti;

Consigliere di Amministrazione, Sig. Emanuele Bardazzi;

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto ad assegnare al Sig. Fernando Devoti le deleghe operative quale Direttore Generale della società.