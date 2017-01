UFFICIALE: Casertana, arriva il giovane Magnino dall'Udinese

Fonte: casertanafc.it/

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Casertana F.C. comunica di essersi assicurata le prestazione sportive del calciatore Luca Magnino. Il centrocampista, nato a Pordenone il 13 agosto 1997, arriva in prestito dall’Udinese Calcio nel cui settore giovanile si è segnalato negli ultimi anni come uno dei prospetti più interessanti. Nella stagione in corso ha collezionato 12 presenze e 2 gol con la Primavera friulana con la fascia di capitano al braccio. Prestazioni di spessore che l’hanno portato fino alla convocazione in prima squadra da parte di mister Delneri in occasione della sfida interna contro l’Inter dello scorso 8 gennaio. Centrocampista moderno, capace di garantire un contributo importante sia in fase di costruzione che di interdizione, Magnino era finito nel mirino di tantissimi club di categoria superiore. La Casertana F.C., però, è riuscita a battere la concorrenza, assicurandosi un calciatore di sicuro avvenire. Un colpo importante, fortemente voluto dal presidente Giuseppe D’Agostino, e concretizzatosi grazie al lavoro sinergico tra il dg Giuseppe Materazzi, il consulente sportivo Aniello Martone e il responsabile dell’area tecnica Fabio De Carne.