UFFICIALE: Casertana, si dimette il club manager Salomone

Fonte: casertanafc.it/

© foto di Giuseppe Scialla

La Casertana F.C. riceve ed accoglie le dimissioni presentate dal club manager Cesare Salomone, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto al servizio dei colori rossoblu.

Resta, però, da prendere atto di alcune inesattezze nelle dichiarazioni dello stesso sig. Salomone rilasciate ad alcuni organi di informazione. Da quando la nuova proprietà ha preso in mano le redini del club, nessuno è stato mai chiamato a porre in essere sforzi, economici o materiali, per sopperire a presunte mancanze dei vertici. Di contro, non possiamo entrare nel merito di questioni che hanno interessato chi ha guidato la Casertana F.C. prima dell’arrivo dell’attuale presidente Giuseppe D’Agostino. Inoltre il breve lasso temporale trascorso dal giorno dell’insediamento in viale Medaglie d’Oro non è stato sufficiente a conoscersi e a porre in essere il necessario coordinamento all’interno di una struttura organizzativa interessata da grossi cambiamenti. Detto ciò, questa società non ha mai messo in discussione l’importante lavoro svolto negli anni da Cesare Salomone per il bene dei colori rossoblu.