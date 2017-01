UFFICIALE: Catania, arriva Diogo Tavares in prestito dal Catanzaro

Fonte: calciocatania.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito dall’Unione Sportiva Catanzaro Calcio, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore portoghese Diogo Filipe Conceição Tavares, nato a Lisbona il 29 luglio 1987. Nella stagione in corso, in Lega Pro, Tavares ha realizzato due reti con la squadra calabrese. Nel 2015/16, con il Messina, ha firmato 10 gol nell’arco di 27 partite. Cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile dello Sporting Lisbona e vissute significative esperienze con le Nazionali lusitane Under 19 ed Under 20, l’attaccante giunse nel 2006 al Genoa: con il club ligure esordì in Serie B, categoria in cui si è espresso anche con il Frosinone. Ha indossato inoltre, in Italia, le maglie del Monza, del Pergocrema, della Ternana, del Como e dell’Ancona. Ha militato anche nel Lugano, in Svizzera, e nel Santa Clara, in Portogallo. Tavares ha già sostenuto il primo allenamento agli ordini di mister Rigoli ed è regolarmente a disposizione in vista della gara in programma lunedì, a Fondi.