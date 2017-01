UFFICIALE: Catania, arriva in prestito il terzino Baldanzeddu

Fonte: calciocatania.it

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Venezia Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivano Baldanzeddu, nato a Tempio Pausania l’11 aprile 1986. Baldanzeddu, che esordì in A nel 2006/07 con la maglia dell’Empoli, conta complessivamente 231 presenze nei campionati professionistici italiani: nella prima parte della stagione in corso in Lega Pro, con il Venezia attualmente al comando nel girone A, il difensore sardo ha giocato 9 partite e realizzato una rete; in precedenza, ha collezionato due gare nella massima serie, 114 in B, 31 in Serie C1, 49 in Prima Divisione e 26 in Seconda Divisione, militando anche nella Massese, nell’Avellino, nell’Ancona, nel Foligno, nella Lucchese, nella Juve Stabia, nello Spezia, nella Virtus Entella e nel Latina.