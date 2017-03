UFFICIALE: Como, lady Essien nuova proprietaria del club

Giornata storica per il Como. Il club lariano ha ufficialmente una nuova proprietà. Ecco dal sito internet de La Provincia il comunicato ufficiale con il quale la società lombarda annuncia Akousua Puni quale nuova proprietaria:

Il Calcio Como è lieto di annunciare che il club ha una nuova società. Siamo lieti di annunciare alla città di Como che Akosua Puni, la signora Essien, è la nuova proprietaria dell’Fc Como Srl. 'Saremo presto in città per presentarci. Siamo onorati di essere qui e di entrare in un club con oltre 100 anni di storia. Grazie al curatore Di Michele per il grande lavoro fatto. Gli impegni sono quelli di far crescere prima squadra e settore giovanile. Creeremo le condizioni per portare il Como in serie B al più presto e valorizzare i nostri talenti'.