UFFICIALE: Cosenza, esonerato il tecnico Giorgio Roselli

Fonte: ilcosenza.it

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

La Società Cosenza Calcio comunica che è stato sollevato dal suo incarico l’allenatore Giorgio Roselli. La squadra sarà temporaneamente affidata all’allenatore in seconda Stefano De Angelis. Il Cosenza Calcio ringrazia Giorgio Roselli per l’impegno profuso negli oltre due anni in cui è stato alla guida tecnica della squadra rossoblù e gli augura le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera.