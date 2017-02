UFFICIALE: Cremonese, risoluzione contrattuale con Polak

Fonte: http://www.uscremonese.it/

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L’U.S. Cremonese comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Jan Polak.

La Società ringrazia Jan per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.