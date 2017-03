UFFICIALE: Feralpisalò: preso il portiere Vaccarecci

Fonte: www.feralpisalo.it

La Feralpisalò S.r.l. comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il calciatore Matteo Vaccarecci. Il portiere classe 1990 ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2017 ed è già a disposizione di mister Michele Serena. Indosserà la maglia numero 42.

BIOGRAFIA – Matteo Vaccarecci nasce a Sansepolcro il 2 luglio 1990. Cresce calcisticamente tra le fila del Gavorrano. Il suo approdo tra i professionisti è nella stagione 2009-10 con la maglia della Sangiovannese: in una stagione e mezza totalizza 32 presenze. A gennaio 2011 si trasferisce al Frosinone in Serie B, esordendo in cadetteria allo stadio “Armando Picchi” di Livorno. L’avventura con il club laziale dura due stagioni e mezza. Nella stagione 2013-14 si trasferisce al Barletta (2 presenze in 18 mesi), prima di approdare al Cittadella nel gennaio 2015, nuovamente in Serie B. Nella scorsa annata ha totalizzato 3 presenze con la maglia granata.