UFFICIALE: Foggia, arriva in prestito oneroso Deli dalla Paganese

Fonte: foggiacalcio1920.it

© foto di Giuseppe Scialla

Il Foggia Calcio ha acquisito le prestazioni sportive di Francesco Deli, centrocampista, della Paganese. Deli, che arriva in rossonero con la formula del Prestito oneroso, è nato a Roma il 17 luglio del 1994 e ha all'attivo già 101 presenze in C1 tutte con la maglia della Paganese. Nella prima parte della stagione in corso, con i biancostellati campani, ha collezionato 19 presenze segnando 3 gol. “Devo ringraziare innanzitutto la Paganese – le prime parole di ‘Ciccio’ Deli in rossonero – in questi 4 anni mi hanno trattato come un figlio. Il Foggia? Per me è una grande occasione, l’opportunità di dare una svolta alla mia carriera. Arrivo in una società ambiziosa, importante e non vedo l’ora di mettermi a disposizione di Mister Stroppa. Obiettivo? Beh lo stesso che ha il Foggia: lasciare al più presto la Lega Pro”.