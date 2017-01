UFFICIALE: Gubbio, Pollace rientra alla Lazio

Fonte: asgubbio1910.net

© foto di Federico Gaetano

Il difensore Gianluca Pollace, classe 1995, non è più un giocatore del Gubbio. Lo hanno deciso di comune accordo la società rossoblù e il calciatore di proprietà della S.S Lazio. Pollace era arrivato in rossoblù lo scorso mese di luglio. L’A.S. Gubbio 1910 ringrazia Gianluca Pollace per quanto dato alla causa eugubina in questi mesi e augura al calciatore i migliori successi professionali.