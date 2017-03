Fonte: asluccheselibertas.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

L’AS Lucchese Libertas comunica di aver sottoscritto in data odierna l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Erik Amedeo Ballardini. La società, nel ringraziare il calciatore per l’impegno profuso, gli augura un futuro ricco di soddisfazioni personali e agonistiche.