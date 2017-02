UFFICIALE: Lumezzane, esonerato De Paola. Squadra a Bertoni

Fonte: www.aclumezzane.it

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

La società A.C. Lumezzane Spa comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore De Paola. La squadra in vista dell'incontro di domenica contro il Venezia FC è stata, allo stato, affidata al sig. Mauro Bertoni già responsabile dell'area tecnica del settore giovanile ed in possesso di abilitazione Uefa A, quest'ultimo verrà affiancato dall'allenatore della Berretti Aldo Nicolini anch'esso in possesso di abilitazione Uefa A. Nel corso della prossima settimana la società valuterà ogni eventuale ed ulteriore decisione in ordine alla definitiva attribuzione della guida tecnica della squadra.