© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La SS Maceratese comunica che, in data odierna, il sig. Stefano Caira è stato sollevato dall’incarico di Direttore Generale. La Società ringrazia il Direttore per la disponibilità e per il lavoro svolto in questi mesi e augura allo stesso le migliori fortune lavorative.