UFFICIALE: Mantova, Panella entra in società: “Per me è un onore”

Fonte: http://mantovafootballclub.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La società comunica l’ingresso in qualità di socio dell’avvocato romano Renato Panella. Manager di lungo corso, Panella è attualmente socio di Pronto Strade Srl del gruppo Aci e di Commini Group. In passato, Panella è stato consigliere della Provincia di Roma dal 2008 al 2013 e direttore generale dell’Ater Roma. Amico personale da quarant’anni del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, Panella rileva una quota pari al 9%.

“È per me un onore entrare a far parte della famiglia del Mantova Fc – dichiara in una nota il nuovo socio Renato Panella – vista l’amicizia e la stima che da anni mi legano a Folgori, ho deciso proposto l’acquisizione di una quota del capitale sociale. Ringrazio Enrico e il presidente De Sanctis per l’entusiasmo con cui hanno accettato la mia proposta accogliendomi nel Mantova. Spero di poter venire presto al Martelli e di mettere a disposizione la mia esperienza di manager per il bene della società e della città. Intanto rivolgo al mister e ai giocatori i miei sinceri complimenti per l’esaltante striscia positiva di risultati in campionato”.