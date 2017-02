UFFICIALE: Mantova, risoluzione consensuale con Dejan Skolnik

Fonte: http://mantovafootballclub.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Mantova F.C. comunica che la Società e il giocatore Skolnik hanno raggiunto oggi l’intesa per la risoluzione consensuale del contratto relativo alle prestazioni sportive del calciatore croato. Il Mantova F.C. ringrazia Skolnik per l’impegno, la dedizione, la professionalità e l’attaccamento alla maglia dimostrati in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera agonistica.