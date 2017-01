UFFICIALE: Melfi, Casiello ceduto in prestito alla Nocerina

Fonte: http://www.nocerina1910.it

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

In data odierna, la scrivente società comunica l’avvenuto accordo per l’arrivo in prestito dal Melfi dell’esterno di centrocampo Rocco Casiello, classe 1998 con all’attivo il debutto in Lega Pro e convocazioni in rappresentativa nazionale.