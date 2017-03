UFFICIALE: Messina, ingaggiato il difensore Angelo Bencivenga

Fonte: acrmessina.it

A.C.R. Messina comunica l’ingaggio del difensore Angelo Bencivenga. Napoletano di Villaricca, ventisei anni il 25 luglio, Bencivenga era svincolato dopo la parentesi Foggia (40 presenze nelle ultime due stagioni). Oltre 100 gettoni di presenza tra i professionisti, di cui 38 alla Pro Vercelli (tra C1 e B), 6 alla Ternana (in B), 5 a Lecce e 8 a Como prima dell’arrivo a Foggia. In città già da un paio di settimane, Bencivenga (che indosserà la maglia numero 16) ha firmato un contratto fino al 30 giugno e sarà disponibile già dalla partita con il Taranto, in programma domenica 19 marzo, alle 14:45 al “Franco Scoglio”.