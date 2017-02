UFFICIALE: Messina, Proto è il nuovo presidente

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

L’ACR Messina rende noto che, in data odierna, è stato sottoscritto – presso lo studio del Notaio Arrigo – l’accordo propedeutico alla cessione del 100% delle quote azionarie a favore del Dott. Franco Proto, che ha assunto la carica di Presidente del Club.

A margine dell’incontro per il passaggio di proprietà dell’ACR Messina, Franco Proto ha espresso le sue prime parole da Presidente: “Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Non ci ho pensato due volte perché una squadra di calcio, che rappresenta una città così importante, non può morire ancora. Il Messina sarà ristrutturato a tempo di record, perseguiremo un progetto sportivo e sociale per tornare grandi. Per me il calcio non è un’impresa come un’altra: la squadra di calcio è cuore, passione e talento. Ai tifosi garantisco impegno e qualità di gestione, di certo questa società non sarà più un circo perché sentiamo di difendere con onore e decoro il nome della città”.