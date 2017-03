UFFICIALE: Montemurro presidente dal CdA della Calcio Servizi di Lega Pro

Fonte: http://fidelisandria.it/

Il Presidente della Fidelis, Paolo Montemurro, è stato investito della prestigiosa carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Calcio Servizi di Lega Pro. Quest’ultima, costituita nell’Ottobre 2004, è nata, così come recita l’art. 5 dello statuto sociale, “con lo scopo di offrire una serie di servizi a favore della Lega Pro e delle due società nell’ambito delle rispettive attività istituzionali”.

Un riconoscimento rilevante per il numero uno del nostro sodalizio che testimonia l’ottimo lavoro svolto nell’arco di questo biennio con grande serietà e professionalità. “Sono orgoglioso di questa nomina – dichiara Montemurro – non soltanto a livello personale ma, più in generale, per la Fidelis ritenendo la stessa un importante riconoscimento a livello nazionale soprattutto per la Città di Andria”.

Al Presidente Montemurro, dunque, va il più sincero augurio di buon lavoro da parte della dirigenza e, più in generale, dell’intera famiglia Fidelis.