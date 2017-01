UFFICIALE: Olbia, arriva il portiere Ricci dall'Olhanense

Fonte: http://www.olbiacalcio.com

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

La società comunica che Matteo Ricci è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olbia. Il portiere classe 1994 arriva in Sardegna a titolo definitivo e da domani si unirà al gruppo per iniziare gli allenamenti.

Nativo di Lucca e prodotto del vivaio dell’Empoli con cui ha fatto la trafila del settore giovanile, Ricci ha al suo attivo 60 presenze nel campionato di Lega Pro con le maglie di Pontedera e Pistoiese e 8 presenze in Serie B con il Livorno, squadra in cui ha militato lo scorso anno.

Quest'anno, il giocatore ha disputato la prima parte di stagione nella seconda divisione del campionato portoghese indossando la maglia dell’Olhanense.