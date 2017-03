UFFICIALE: Olbia, esonerato Mignani. Al suo posto Tiribocchi

Fonte: olbiacalcio.com

La Società rende noto che in data odierna Michele Mignani è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La decisione, maturata all’indomani della sesta sconfitta consecutiva, non intacca l’immutata stima professionale e umana che la Società nutre verso Mignani, allenatore con il quale ha condiviso in questi quattordici mesi un percorso avvincente ed emozionante. A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e l'augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.

Al posto di Mignani è stato nominato Simone Tiribocchi, già guida tecnica dell'Under 17. Preso atto che le difficoltà attraversate nelle ultime settimane non siano state sempre direttamente imputabili alle scelte del tecnico bensì legate anche a fattori imprevedibili ed esterni, la Società è convinta che la soluzione interna rappresenti il giusto compromesso per dare la necessaria scossa e rinnovato entusiasmo all'ambiente e al contempo continuità all'ottimo lavoro svolto dallo staff sino a oggi. Creando, in definitiva, i migliori presupposti per mettersi alle spalle questo periodo sfortunato e raggiungere l'obiettivo stagionale della salvezza in queste 10 partite rimanenti.