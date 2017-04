UFFICIALE: Olbia, esonerato Simone Tiribocchi

Fonte: olbiacalcio.com

La Società rende noto che Simone Tiribocchi è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in queste settimane con grande impegno, dedizione e professionalità. Il tecnico laziale tornerà a guidare la squadra Under 17. Nelle prossime ore la Società ufficializzerà la nomina del nuovo allenatore.