UFFICIALE: Parma, risolto il contratto del portiere Bassi

© foto di Federico De Luca

La società Parma Calcio 1913 S.r.l. comunica che in data odierna è intervenuta la risoluzione consensuale del contratto economico con il calciatore Davide Bassi.

Considerato il veloce recupero dall’infortunio del portiere Pierluigi Frattali, in tempi ridotti rispetto a quanto inizialmente previsto, e le vigenti norme relative all’utilizzo dei Calciatori “Over” nel campionato di Lega Pro, le parti hanno deciso, di comune accordo, di non proseguire il rapporto in scadenza il 30/06/2017.