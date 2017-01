UFFICIALE: Pro Piacenza tesserato il difensore Gianluigi Bianco

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Colpo in entrata per la Pro Piacenza. Il club emiliano ha ufficializzato di aver acquisito per la stagione in corso le prestazioni sportive del calciatore Gianluigi Bianco, difensore, nato a Genova l’11/05/1989, nell’ultima stagione in forza alla Cremonese.