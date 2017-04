UFFICIALE: Racing Roma, niente dimissioni per Giannichedda. C'è l'esonero

La SS Racing Roma, a seguito di un precedente comunicato, rettifica e rende noto che il signor Giuliano Giannichedda è stato esonerato ,in quanto le sue dimissioni, rassegnate solo verbalmente e concertate consensualmente tra le parti al fine di tutelare "esclusivamente" l'immagine dello stesso, non sono state formalmente firmate dall'allenatore, resosi irreperibile per la formalizzazione di cui sopra. La società, ha pertanto in seguito, "perché costretta dalle norme", regolarmente inviato un telegramma di esonero. Ciò detto, al fine di chiarire le posizioni, il club con l'occasione esprime la propria più profonda amarezza per questo spiacevole epilogo.

Inoltre, proprio in virtù della fiducia e il sostegno umano e professionale corrisposti nel corso dell'intera stagione, malgrado le 21 sconfitte, il Presidente Antonio Pezone esprime personalmente e nella veste di massima carica societaria, il suo pubblico e personale rincrescimento.