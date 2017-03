UFFICIALE: Racing Roma, risolto il contratto con De Nicola

Fonte: ufficio stampa Racing Roma

La SS Racing Roma rende noto che il rapporto professionale con il signor Nello De Nicola è stato risolto unilateralmente. Il Presidente Antonio Pezone ringrazia l'ex direttore per l'impegno e il lavoro fin qui svolto e coglie inoltre l'occasione, per ribadire che la sola ed unica persona incaricata a svolgere operazioni di mercato per conto e a nome della SS Racing Roma rimane in maniera assolutamente esclusiva il direttore sportivo del club, Pasquale Foggia.