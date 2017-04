UFFICIALE: Racing Roma, si dimette il tecnico Giannichedda

Fonte: ufficio stampa Racing Roma

La SS Racing Roma comunica che in data odierna il signor Giuliano Giannichedda ha rassegnato le proprie dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra. La società nel prendere atto della scelta, intende ringraziare il Mister per il lavoro e l'impegno svolti sin qui, augurandogli le migliori fortune in campo professionale ed umano.

Contestualmente la Società comunica che l'incarico della guida tecnica verrà affidato all'attuale allenatore in seconda, il signor Antonello Mattei.