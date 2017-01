Fonte: reggianacalcio.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ac Reggiana 1919 SpA annuncia di aver ceduto in prestito l’atleta Luigi Falcone alla Viterbese Calcio. A Luigi vanno i ringraziamenti per la professionalità dimostrata in questi mesi in maglia granata e i migliori in bocca al lupo per la rimanente parte di stagione alla Viterbese.