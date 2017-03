UFFICIALE: Reggiana, rinnova la punta Cesarini. Franzone: "E' un beniamino"

Fonte: ReggianaCalcio.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ac Reggiana 1919 SpA annuncia di aver esercitato l’opzione di prolungamento contrattuale con l’atleta Alessandro Cesarini, il quale vestirà il granata anche per la stagione 2017/2018.

Estremamente soddisfatto l’Amministratore Delegato e General Manager del club Maurizio Franzone: «Siamo estremamente felici di poter avere Alessandro con noi anche per la prossima stagione. Cesarini è immediatamente diventato un beniamino dei tifosi ed uno dei giocatori che catalizzano maggiormente l’attenzione del pubblico. Inutile aggiungere come il suo rendimento in campo ed i gol segnati siano fonte di grande soddisfazione per tutto il nostro management. Il rinnovo di Cesarini è parte di quel processo di consolidamento e di crescita del club che è uno degli obiettivi centrali della Reggiana di Mike Piazza».