UFFICIALE: Sambenedettese, dimissioni irrevocabili per mister Palladini

© foto di Giovanni Padovani

La S.S. Sambenedettese comunica che, in data odierna, l'allenatore Ottavio Palladini ha rassegnato le dimissioni irrevocabili. La Società rossoblù ringrazia il mister per il proficuo lavoro sin qui svolto, esprimendo immensa gratitudine per il raggiungimento, nella scorsa stagione, della promozione in Lega Pro.