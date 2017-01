UFFICIALE: Sambenedettese, preso il difensore Rapisarda

Fonte: sambenedettesecalcio.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La S.S. Sambenedettese comunica di essersi assicurata le prestazioni del calciatore Francesco Rapisarda proveniente dal Lumezzane sino al 30 giugno 2017. Il difensore catanese, classe '92, ha esordito tra i professionisti con la maglia de L'Aquila in C2, proseguendo il cammino in Terza Serie con le maglie di Vigor Lamezia e Lumezzane, confezionando ben 179 presenze condite da 4 gol a soli 25 anni.

Il terzino destro sbarcherà in Riviera nella giornata di domani e lunedì 16 gennaio sarà agli ordini di mister Sanderra per il primo allenamento in maglia rossoblù.